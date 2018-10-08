ATO meslek komitelerinden Başkan Yaşar’a ziyaret

ANKARA, () - ANKARA Ticaret Odası (ATO) Meslek Komiteleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yaşar, “Devletin sahipsiz olan vatandaşlarımıza yardımda bulunması konusunda hemfikirim. Fakat ülkemizde artık herkes bu sosyal yardımlara güvenerek tembelliğe alışmış durumda. Köylüsünden şehirlisine kimse üretmiyor, sosyal yardımlara güvenerek çalışmıyor, sadece hazır tüketiyor. Her konuda dışa bağımlı durumdayız” dedi.

Bir ülkede tarım ve hayvancılık tamamıyla biterse o ülkenin bağımsızlığından ve milli ekonomiden bahsetmek mümkün değildir diyen Başkan Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sanayici ve esnaf için de aynı hususlar söz konusudur. Sizin içinde bulunduğunuz meslek kuruluşlarında durumun ciddiyeti daha açık bir şekilde görülebilir. Uzmanlaşma ve meslek sahibi olma konusunda vatandaşımız konuyu önemsemiyor. Çoğu meslek bugün unutulmaya yüz tutmuş durumda. Sanayici ve esnaf, alanında eğitimli eleman temin edemiyor. Bu durumun asıl sebebi, tarım ve hayvancılıktan sanayiye kadar her ürünü dışarıdan temin etmemizden, hazır tüketime alışmış bulunmamızdan kaynaklanıyor. Devletin yetkili bakanlıklarının ve birimlerinin süratle konuyu ele alarak, uzun süreli bir program planlaması gerekmektedir.”

ATO MESLEK KOMİTELERİNDEN BİRLİKTE ÇALIŞMA TEKLİFİ

Kuaför ve güzellik salonları ile inşaat malzemesi satıcıları ve inşaat tamamlayıcı işler alanında ATO meslek komiteleri yönetim kurulu üyeleri Başkan Yaşar’a, Yenimahalle Belediyesi meslek edindirme kursları ve YENİMEK kurslarında eğitim gören kursiyerlerin istihdam edilmesi için birlikte çalışma teklifinde bulundu. Demir Çelik Ürünleri Meslek Komitesi adına konuşan Süleyman Ekinci ise şunları söyledi:

“Ülkemizin bulunduğu sıkıntılı süreçle ilgili Başkan Yaşar’ın hassasiyetinin farkındayız. Gerek ticaret odaları gerek meslek grupları, elimizden ne geliyorsa beraber çalışıp, projeler üretmeliyiz. Biz de yaşanan eğitimli eleman sıkıntısını, belediye bünyesinde yapılan meslek edindirme kurslarında eğitim gören vatandaşlarımızdan karşılamak istiyoruz. Üretime katkıda bulunmak için istihdam sağlamak büyük önem ifade etmektedir. Ülkemize fayda sağlayan bütün hizmetler ve çalışmaları için Başkan Yaşar’a teşekkür ediyorum.”

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