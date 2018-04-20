ATO'dan ortak deklarasyon

ADANA Ticaret Odası'nda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen seçimde yönetim kurulu, meclis üyesi ve üst kurul delegesi seçilen 73 isim ortak bir deklarasyon yayınladı. YSK kararıyla yenilenecek seçimde de sonucun değişmeyeceğine vurgu yapılan deklarasyonda, "7 Nisan'da tecelli eden irade, tekrar aynı netlik ve kesinlikle ortaya çıkacaktır" denildi.73 KİŞİ BULUŞTUATO'nun 7 Nisan'daki seçiminde seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Başkanı, Meclis Üyesi ve TOBB delegelerinden oluşan 73 kişilik bir grup, Atila Menevşe ile buluştu. Buluşmanın ardından iptal edilen seçimle ilgili ortak bir deklarasyon yayınlandı. Seçimin değerlendirildiği deklarasyonda, şöyle denildi:"Adana Ticaret Odası seçimleri 1-7 Nisan 2018 tarihlerinde camiamızın vakur duruşuyla huzur ve güven içerisinde tamamlanmıştır. Yaklaşık 2 ay süren seçim takvimi süresince seçime halel getirecek en küçük bir olaya meydan verilmemiştir. Titizlikle sürdürülen bu süreç neticesinde, üyelerimizin ve üyelerimizin seçtiği meclis üyelerinin seçme iradesi çok açık ve net şekilde sandıklara yansımıştır. Odamızın organ üyeleri ve yetkili temsilcilerimiz, hiçbir tereddütte yer bırakmayan açık oy farkları ile seçilerek, yasa gereği mazbatalarını almış ve görevlerine başlamışlardır. Üyelerin ve Meclisin iradesi tecelli etmiş ve seçim süreci demokratik ve etik düzeyde kesin olarak tamamlanmıştır."'SONUÇ DEĞİŞMEYECEKTİR'ATO'nun 41'inci Grup Meslek Komitesi seçimlerinin tekrarlanmasıyla ilgili hukuki bir süreç yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:"Seçimlerde bekledikleri sonuçları alamayan bazı üyeler, 41. Grup Meslek Komitemizin seçimlerinin yinelenecek olmasının verdiği hukuki imkanları zorlayarak, Odamızın 45 Meslek Grubu nezdinde tamamlanan ve tüm üyeler nezdinde fikren sonuçlanmış seçimlerimizin iptalini YSK'ya taşımıştır. Bu talep neticesinde YSK, 41. grubun seçilme hakkının engellendiği gerekçesiyle, 7 Nisan'da yapılan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlığı ve Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu seçimlerimizi iptal etmiştir. Gerek üyelerin hukuki haklarını kullanmasına, gerekse YSK'nın verdiği karara saygılıyız. Karar gereği yapılacak ve seçimler tekrarlanacaktır. Bu tekrarlama neticesinde seçim sonuçlarında hiçbir değişiklik olmayacağından da hepimiz eminiz."'TOBB'DA TEMSİL EDİLEMEYECEK'Seçimlerin iptal edilmesiyle birlikte Adana'nın önemli bir kayıp yaşadığına dikkat çekilen deklarasyonda, şunlara yer verildi:"Bu süreç odamızın ve camiamızın birçok kazanımının önüne geçmiştir. Tamamlanmış seçimlerin tekrarlanarak geciktirilmesi nedeniyle Adana Ticaret Odası ve temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Seçimlerine katılamayacak ve hiçbir görev alamayacaktır. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca Adana Ticaret Odası'nın TOBB kurullarında varlığı olmayacaktır. Şehrimizde yakaladığımız ve Türkiye'ye örnek gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, TOBB seçimlerinde ve genel kurulunda ortaya konulamayacak, kardeş kurumlarımız Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Borsası desteğimizden mahrum kalacaktır. En önemlisi Adana Ticaret Odası'nın 26 bin üyesinin iradesi Birlik Başkanımızın ve Temsilcilerimizin seçimine yansıtılamayacaktır. Odamızın kanuni iş ve işlemleri devam etmekle birlikte, büyük bir heves ve hızla giriştiği tüm özel projeler gecikecek ve seçim tekrarını bekleyecektir. Sonuçta Adana'nın birlik ve beraberliği zarar görecektir. Bizler hukuki süreçlerin işletilmesine saygılıyız. Alınacak sonuçların hiçbir farklılık doğurmayacağına eminiz. 7 Nisan'da tecelli eden Meclis iradesi, tekrar aynı netlik ve kesinlikle ortaya çıkacaktır. Sadece bu süreç nedeniyle Odamızın ve tüm seçilmiş/seçilecek üyelerin iradelerini kullanamayacak olmasından üzüntü duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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