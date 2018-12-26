Atme kampındaki Asbat Okulu yenilendi

SURİYE’nin Türkiye sınırına yakın, İdlib kentine bağlı Atme kampındaki Asbat Okulu, hava şartlarının kötüleşmesi sonucu oluşan ihtiyaç nedeniyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden eğitim öğretime açıldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye’nin İdlib kentindeki Atme kampında, bölge halkının çabalarıyla, kısıtlı imkanlar içerisinde inşa edilen ve çatısı da bulunmayan 615 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Asbat okulunun çatısı, sınıfları, koridor, öğretmenler odası ve bahçesi yenilendi.

Yaklaşık 2 ay önce Suriye ziyareti sırasında Atme’deki Asbat Okulunu görerek öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatan Yönetmen Tülay Gökçimen, kısa süre içerisinde temin ettiği ve büyük bir kısmı İsviçre’deki Bürglen Cami cemaati tarafından oluşturulan nakdi fonu İHH’ya bağışladı. Yönetmen Tülay Gökçimen, Asbat okulunu daha önceki Suriye ziyaretinde gördüğünü ve çatısının olmadığını, öğrencilerinde beton üzerinde, yağmur altında eğitim gördüklerini söyledi.

İsviçvre’deki Bürglen Cami Cemaati adına törene katılan İsviçre İslam Toplumu Temsilcisi Emine Ceyhan ise, teknolojinin en üst seviyeye ulaştığı 2018 yılında hala çatısı dahi olmayan okullarda eğitim görmeye çalışan çocukların olduğunu söyledi. Asbat Okulunda, 8 sınıfta 23 öğretmen tarafından 615 öğrenciye eğitim veriliyor. Okulun idari giderleri 1 yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

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