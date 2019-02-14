'Atma Tamir olsun' projesine Nil Ünal'dan destek geldi

Muammer İRTEM/BURSA,()-SOSYAL sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan ünlü isim Nil Ünal yeni bir iyiliğe dokundu. Nil Ünal, Onur Market'in desteklediği "Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun" projesine oyuncak bağışladı.

Onur Marketin desteklediği, yurtiçi ve yurtdışından da yoğun ilgi gören “Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun” sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden önemli katılımlar geliyor. “Damarımda Kanımsın” şarkısıyla gönülleri fethetmiş, birçok sinema ve dizi projelerine adını yazdırmış, başarılı performansıyla hepimizin gönüllerinde taht kurmuş unutulmaz isimlerinden olan Nil Ünal bu anlamlı projeye oyuncak bağışlayarak destekte bulundu.

Çocuklara yönelik “Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun” sloganıyla toplanan oyuncakların ihtiyaç sahibi çocuklara verilmesini çok anlamlı bulduğunu, her daim bu tür projelerde yer alacağını ifade etti.

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