'Atma Tamir Olsun' projesi büyüyor

Cansel ORUÇ/BURSA, ()- BURSA'da Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AHEV) arızalı, bozuk ya da çeşitli eksikleri olan oyuncakları toplayarak, yeniledikten sonra ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyor. 'Atma Tamir Olsun' projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan oyuncak projesine Bursa Yıldırım Bala Hatun Anaokulu ve Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de destek verdi.

Onur Marketler zincirinin de dahil olduğu Özen Grup bünyesindeki Ayşe Hatun Özen Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın etkinliği hakkında konuşan Onur Market yetkilileri, katılımlarından dolayı iki okulun öğrencilerine ve öğretmenleri ile okul yönetimlerine teşekkür etti. Kullanmadıkları veya arızalı, kırık oyuncaklarını tamir edildikten sonra ihtiyaç sahibi kardeşleri ile paylaşmaktan mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler de önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattığı için Onur Market’i ve AHEV’i kutladı.

Proje kapsamında bağışlanan peluş oyuncaklar yıkanıyor, yırtık veya sökükleri dikiliyor, plastik ve ahşap oyuncaklar tamir edilip eksik parçaları tamamlanıyor, metal oyuncakların ise bakımı ve boya işlemleri yapılıyor ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediliyor.

Onur Market ve AHEV’den yapılan açıklamada, bugüne kadar projeye binlerce oyuncağın getirildiği ve bunların tamir ve bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldığı belirtilirken, ilgiden memnun oldukları, projenin sürdüğü, arızalı, bozuk, kullanılmayan, kırık, atılacak tüm oyuncakları yardımseverlerden bekledikleri ifade edildi.



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