Atilla Şentin saksafonuyla büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) konserler dizisi kapsamında saksafon sanatçısı Atilla Şentin konserdi.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde, orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetti, saksafon sanatçısı Atilla Şentin solist olarak sahneye çıktı. Şentin, saksafonuyla Rus besteci Alexander Glazunov"un 'Saksafon Konçertosu'nu yorumladı.

Klasik müzikseverlerin ilgisinin yoğun olduğu konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan emekli olan ve Ankara Nefesli Sazlar Beşlisi solisti Atilla Şentin, sahneden alkış yağmuru altında ayrıldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Antonio Pirolli'nin yönettiği ADSO, Bohemyalı besteci Antonin Dvorak'ın 'Karnaval' isimli senfonik uvertürü ile Çek masalları, efsaneler, halk türküleri ve senfonik şiirlerinden ilki olan 'The Water Goblin' (Su Cini) isimli eseri seslendirildi.

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