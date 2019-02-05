Atilla: Şehrimizin her noktası bizim için çok önemlidir

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, kente hizmet ettmekten onur duyduklarını belirterek, "Gece gündüz demeden kadim şehir Diyarbakır için çalışıyoruz. Şehrimizin her noktası bizim için çok önemlidir. Hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden Karabulut ailesine konuk olan Başkan Vekili Atilla, belediyenin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Diyarbakır'a hizmet etmekten onur duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Atilla, "Gece gündüz demeden kadim şehir Diyarbakır için çalışıyoruz. Şehrimizin her noktası bizim için çok önemlidir. Hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Sokakta karşılaştığımız her ferdin görüşünü dikkate alıyor, ona göre çalışıyoruz. Yaptığımız projelerle şehrimizin çıtasını yükseltmek için gayret ediyoruz. Her hizmetimizi hemşehrilerimizin mutluluğu için yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise Başkan Vekili Atilla'ya yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, "Bizi gönülden dinliyorsunuz. Her vatandaşa samimi yaklaşımınız ve çalışma azminiz, sorunlara kalıcı çözümler getiriyor. Hizmetleriniz için minnettarız" diye konuştu.

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