Atilla, oto galericilerle buluştu

OTO galericileri ziyaret eden, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Ekonomiye katkı sunmak için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarkent Oto Galericiler Kooperatifi esnafıyla bir araya geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte, oto galerici esnafını ziyaret eden Başkan Vekili Atille, esnaftan Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla esnafa destek olduğunu ifade ederek, "Ekonomiye katkı sunmak için esnafımızın sorunlarını çözüyoruz. Esnaflarımız iş yaptıkça hemşehrilerimiz kazanıyor. Hemşehrilerimizin faydasına olacak her projeyi destekliyoruz. Sizlerin değerli düşünceleri bizim için çok önemlidir. Bizlere değerli fikirlerinizle destek olmanız çalışmalarımızın daha verimli olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

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