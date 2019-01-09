Atilla: Hemşehrilerimizin derdine çözüm için çalışıyoruz

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet mahallesi sakinlerine yaptığı ziyarette, vatandaşın derdini çözmek için uğraştıklarını dile getirerek, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Onların hayır duasını istiyoruz. Bunun için hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, eşi Lütfiye Atilla ile birlikte merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesini etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Atilla, onlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Vatandaşların yaşadığı sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Atilla, "Hemşehrilerimizle gönül bağı kurduk. Onların hayır duasını istiyoruz. Bunun için hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadan en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Şehrimizin her yerinde Büyükşehir Belediyemiz çalışma yürütüyor. Ancak bazı sokaklar ve alanlar dar olduğu için buraya istediğimiz hizmeti yapamıyoruz. Gönül isterdi ki burada ya da Bağlar'ın bir sokağına 'Kent Meydanı' gibi bir yer yapmak. Ama böylesine geniş alanlar olmadığı için biz de alternatif projeler yapmaya çalışıyoruz. Tüm sorunlarımızı beraber çözerek her yere en iyi ve kaliteli hizmeti götürmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin derdine çözüm için çalışıyoruz" dedi.

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