Atilla, hastaları unutmadı

CEYLANPINAR Belediye Başkanı Menderes Atilla, çeşitli sağlık sorunları bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede sağlık sorunları bulunan hastaları ziyaret ederek moral verdi. Hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Başkan Menderes Atilla, bazı ailelerin çeşitli istekleri üzerine "Her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

2014 yılında başlayan hasta ziyaretleri ile bugüne kadar binden fazla kişiyi evlerinde ziyaret ederek vatandaşların zor zamanlarında yanında olan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, anlamlı ziyaretlerine, bu hafta 6 kişinin daha kapısını çalarak devam etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hasta ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız. Hasta ziyaretlerimizin iki amacı var. Hastalarımıza moral aşılamak, hem de varsa sıkıntılarınızı dinleyerek çözümler üretmek. Bunun için gayret gösteriyoruz. En mutlu olduğumuz ve dua aldığımız çalışmamız hasta ziyaretlerimizdir. Ceylanpınar Belediyesi her zaman vatandaşının yanında oldu ve bundan sonra da her anlamda olmaya da devam edecektir" dedi.

