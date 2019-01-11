Atilla'dan, 'Gzeteciler günü' mesajı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bütün gazetecilerin günü kutlayan Başkan Atilla, basının demokrasinin en temel unsurlarından birisi olduğuna vurgu yaptı.

Gazeteciliğin fedakarlık üzerine kurulu bir alan olduğuna dikkat çeken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Yaptıkları iş gereği gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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