Atila Sertel'den örgüte teşekkür ziyaretleri

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) tekrar İzmir milletvekili seçilen Atila Sertel, seçim sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan örgüte teşekkür ziyaretine çıktı.

İlk etapta seçim bölgesi olan İzmir İkinci Bölge'deki 16 İlçeyi ziyaret etmeyi planlayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'le bir araya geldikten sonra partisinin Bornova, Kemalpaşa, Kınık, Bergama, Dikili ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililerle buluştu. Sertel, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Aliağa, Foça, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş ilçe başkanlıklarını da ziyaret ederek örgüte teşekkür edeceğini belirtti. Partinin tüm organlarıyla yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, seçimden istedikleri neticeye alamasalar da asla umutsuzluğa kapılmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"OYUNA GELMEYİN"

Yaptığı ziyaretlerde seçimden hemen sonra parti içinde çıkarılmaya çalışıldığını belirttiği tartışmalara değinen Atila Sertel, "Bu tamamen AKP kurmaylarının CHP'yi kendi içinde kavgaya sürükleyip, yerel seçimlere hazırlanışının önünde bir engel teşkil etme hareketidir. Buna bazı arkadaşlarımız da ne yazık ki alet oldu. Kimi aday olmadığı için kızgınlık, kırgınlık, öfke ile kimi Muharrem İnce'nin üzerinden yürüyerek partide bir yere gelme sevdası ile harekete geçtiler. Bu doğru değil. CHP'nin izlediği çizgide en ufak bir kusur yok. Seçimde adaylarımız, örgütümüz, kadınlarımız, gençlerimiz ciddi bir çalışma yürüttü. Zaten bu çalışmanın sonucunda Muharrem İnce yüzde 31 bandında bir oy aldı. Geçmişte 31 ilde milletvekili çıkaramamıştık. Bu sayı 24'e düştü. Orta Anadolu'da artık CHP var. Yılgınlık göstermeden, umutsuzluğa kapılmadan, parti içi çekişmelere girmeden çalışmalıyız" diye konuştu.

"HAKSIZ REKABET İLE SEÇİM YAPILDI"

OHAL koşullarında bir seçim yapıldığını, iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını kullandığını dile getiren Sertel, şunları söyledi:

"Haksız bir rekabet ile seçim yapıldı. Devletin bütün imkanları bu seçim için kullanıldı. Yazın ortasında kömür dağıtımından tutun da ne olduğu belli olmayan bir imar affına kadar farklı şeyler yapıldı. Valiler, kaymakamlar kullanıldı. Biz mazeret aramıyoruz ama bu ülkeyi yönetemeyecekleri gerçeği de ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi 10 puanın üstünde bir düşüş gösterdi. CHP'deki düşüş 2.5 puandır. Muharrem İnce, 15 milyon oy aldı. 'Hepimizin cumhurbaşkanı' olacağını söyleyen Muharrem İnce, her kesimden oy aldı. Sonuçta ortaya çıkan tabloda AKP'nin MHP ile işbirliği yapmasını gerektiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu noktada Erdoğan'ı çok fazla zorlayacağını ve onu rahat ettirmeyeceğini düşünüyorum. Önümüzde ilk olarak yerel seçimler var. Önceliğimiz yerel seçimlere şimdiden hazırlanmaya başlamak olmalı. AKP-MHP ortaklığının çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyorum bu nedenle erken genel seçime de hazırlıklı olmalıyız."

İZMİR, ()

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