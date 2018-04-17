ÇİĞLİ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından atıkların düzenli toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması ve doğada yok olmayan atıkların toplanması için başlatılan çalışmalar, vatandaşlardan da ilgi gördü. Bu kapsamda ilçenin her mahallesinde ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atık toplama noktaları oluşturuldu.

Geri dönüşümde başta eğitim kurumları, belediye hizmet noktaları, camiler, muhtarlıklar, süpermarketler, alışveriş merkezleri ile güvenlikli siteler olmak üzere 4 bin 567 noktada hizmet verilmeye başlandı. 2017 yılında 4 bin 110 ton ambalaj atığı, 450 ton cam atık, 2 bin 46 kg pil, 3 bin 710 kg bitkisel atık yağ toplanırken, yılın son altı ayında ise 1,5 ton elektronik atık toplandı. Çevrenin korunması ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara önem veren Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, milli eğitim ve belediyenin çabaları sonucunda ilçede ciddi bilinçlendirme çalışmaları yapıldığına dikkat çekti. Geri dönüşümde Çiğli’de önemli ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Başkan Arslan, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmak zorundayız ve bu amaçla üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Belediye olarak bu konuda yoğun mesai harcıyoruz. Geri dönüşüm önemli bir konu ve biz gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşımızdan da önemli destek ve katkı alıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF