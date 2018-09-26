Atık toplama merkezi kuruluyor

BORNOVA Belediyesi’nin Kemalpaşa Caddesi üzerinde projelendirdiği ve yapımı tamamlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Yakın zamanda hizmete açılacak olan merkezde büyük hacimli evsel atıklar ekonomik değeri olan geri dönüşüm ürünlerine dönüştürülecek. Pet şişelerden büyük hacimli atıklara kadar 13 ayrı kalemde atık toplanacak. Merkezde ayrıca kullanım değerini kaybetmiş olan atıklar ayrıştırılıp işlenerek hammadde olarak değerlendirilecek.

Pet şişelerden büyük hacimli atıklara kadar 13 ayrı kalemde atık toplanacak. Merkezde ayrıca kullanım değerini kaybetmiş olan atıklar ayrıştırılıp işlenerek hammadde olarak değerlendirilecek. Evsel atıklardan kullanılabilecek olan eşyalar ise eşya bankası aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Tesiste biriken atıklar ise gruplarına göre belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı firmalara teslim edilecek. Böylece hem ekonomi kazanırken hem de doğa korunmuş olacak.

2 bin 486 metrekare alana sahip olan Atık Getirme Merkezi, Bornova’da Işıklar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde hizmet verecek. İçerisinde 13 ayrı grup için geri dönüşüm atık konteynerları bulunan merkezde, ziyaretçilere ve öğrencilere yönelik geri dönüşüm süreçlerinin anlatılacağı bir eğitim merkezi de oluşturuldu. Burada özellikle çocukların çevre bilinci edinmesi için alanında uzman kişiler tarafından belirli periyotlarda seminerler de düzenlenecek. Ayrıca vatandaşlar atıklarını kendi imkanlarıyla merkeze getirerek teslim edebilecek. Buraya getirilebilecek atıklar arasında kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatörler, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler yer alabilecek. Burada toplanan atıklar gruplarına göre ayrılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

İZMİR, ()

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