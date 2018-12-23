Atık kumaştan alışveriş çantası ürettiler

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/ BİNGÖL,() - BİNGÖL'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 1 Ocak'tan itibaren ücretli hale gelecek plastik alışveriş poşetine alternatif, atık kumaşlardan çanta üretip vatandaşlara dağıttı.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alışverişlerde ücretli hale gelecek plastik poşetlere alternatif olarak, atık kumaşları atölyelerde toplayıp, makinelerde dikip, çantaya dönüştürdü. Kadınlar, üretilen çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliğni düzenlediklerini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Varolgüneş, kumaşlarda üretilen çantaları gönüllüler tarafından yapıldığını ifade etti. Varolgüneş, "1 Ocak itibariyle poşetlere gelecek olan ücret uygulamasına farkındalık oluşturmak amacıyla Bingöl'deki tekstil atölyelerindeki atıklarından alınan kumaşları üretmeye karar verdik. Kumaş çantalarının tüm çalışmalarını yine gönüllü kadınlarımız üstlenecek. Semt pazarlarında ücretsiz olarak dağıtılacak. Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem de ülke genelinde yapılacak uygulamaya Bingöllü kadınlar olarak öncülük etmektir" dedi.

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