Atıcılık Dünya Şampiyonu, Başkan Yaşar’ı ziyaret etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Güney Kore’de düzenlenen Tüm Dallar Dünya Şampiyonası Atıcılık kategorisinde dünya şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan’ı makamında ağırladı.

31 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin Changwon kentinde düzenlenen Tüm Dallar Dünya Şampiyonası’nda, Genç Bayan Atıcılık alanında, 10 metre Havalı Tabanca branşında altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve takım arkadaşı Yasemin Beyza Yılmaz, bağlı oldukları Gazi Gücü Spor Kulübü kurucusu Murat Yılmaz ve antrenör İlknur Yılmaz ile birlikte Başkan Yaşar’ı ziyaret etti. 86 ülkeden gelen onlarca takımın sporcularıyla kıyasıya mücadele sergileyen milli sporcular, Cumhuriyet tarihinde ilk kez atıcılık alanında Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Yenimahalle’nin Şentepe bölgesinde ikamet eden, atıcılık sporuna 3 yıl önce başlayan ve kısa süre de Türkiye rekorunu kıran Şevval İlayda Tarhan, aynı zamanda kendi branşında olimpiyatlara hazırlanıyor.

‘SPORA TAM DESTEK VERİYORUZ’

Yenimahalle’de gençler ve çocukların sporla buluşması, sağlıklı yaşaması ve donanımlı olarak yetişmesi için her türlü hizmetin verildiğini ifade eden Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde spor denilince akla sadece futbol geliyor. Biz belediye olarak sporun hemen hemen bütün branşlarına tam destek veriyoruz. Amatör kulüplere sahip çıkıyoruz. Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile buluşması ve kişisel gelişimlerinin sağlamaları için spor salonları ve yüzme havuzları açıyoruz. Atıcılık gibi ülkemizde az bilinen spor dallarına destek olmalıyız. Bu branşlar, ülkemizin dışarıda temsil edilmesinde daha da büyük öneme ve kazanılan başarılarla daha fazla ses getirebilme potansiyeline sahiptir. Ülkemize altın madalya ile dönen sporcularımızı kutluyor, antrenörü ve kulübüne de bu sporcuları ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI