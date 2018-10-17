Ateşoğulları, Lizbon'da kadın girişimine dikkat çekti

PARİS Siyaset Akademisi (Paris Science Po) tarafından geleceğin Akdeniz kadın liderlerinden seçilen Nilay Ateşoğulları, Akdeniz İçin Birlik (AİB) Uluslararası Örgütü’nün Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleşen toplantısına katıldı.9-11 Ekim tarihleri arasında Akdeniz İçin Birlik (AİB) Uluslararası Örgütü, Portekiz'in Lizbon kentinde toplantı düzenledi. Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile birlikte 11 ülkeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları düzeyinde geniş katılımlı gerçekleşen toplantıya katılan Nilay Ateşoğulları, kadın girişimine duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Ateşoğulları, Adana’da başlatmış oldukları Umut Gençlikte hareketiyle kadınların ve gençlerin iş dünyasındaki ve ekonomideki rolünün güçlenmesi ile karar mercilerinde daha fazla yer alması gerektiğini, ayrıca kadının olmadığı yerde üretim, bereket, hukuk ve demokrasi olmayacağını vurguladı. Ateşoğulları, "Projelerimize genel merkezimiz Adana’dan, Umut Gençlikte ilkesiyle ve Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere uluslararası dayanışma ruhuyla ilerleyeceğiz" dedi.Ateşoğulları toplantıda, 'Kadınlar ve Gençlerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Önemi' başlığıyla Fransızca sunum yaptı.

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