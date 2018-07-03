Ateş, TİM Denetim Kurulu'nda

MERSİN, () - MERSİN merkezli AKİB'in Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, TİM Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 25'inci Genel Kurulu 30 Haziran'da tamamlandı. 398 delegenin 149'unun oyunu alan İsmail Gülle TİM'in yeni başkanı olurken, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş de TİM Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Ateş, "İhracatçılarımızı en iyi şekilde temsil etmek ve ihracatçıların yaşadığı her türlü sorunu eş zamanlı olarak aktarıp acil çözümler üretmek için çalışacağız. Her sektörden arkadaşlarımızla bu yolda ilerlemeye, ihracat potansiyelimizi artırarak, ülke ihracatına katkı sağlamaya hazırız" dedi.



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