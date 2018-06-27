ATB, göreve gelecek bakandan ilk talebini açıkladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yeni kurulacak kabinede Antalya'dan en az bir bakan görmek istediklerini belirterek, "Güncel ve gerçekçi bir tarımsal envanter sayımının gerçekleştirilmesi ve paylaşılması göreve gelecek bakandan ilk acil talebimizdir" dedi.

ATB haziran ayı olağan meclis toplantısı, Ali Çandır başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kurulacak kabinede Antalya'dan en az bir bakan görmek istediklerini söyledi. Meclis ve kabinenin çalışmaya başlamasıyla birlikte tarım politikalarının yeniden gözden geçirileceği ve mali disiplinin sağlanacağı bir dönem olmasını beklediklerini dile getiren Çandır, "Komitelerimizden gelen ortak görüş sektörümüzün temel ihtiyacının, güncel ve gerçekçi bir tarımsal envanter sayımının gerçekleştirilmesi ve paylaşılmasıdır. Envanter tarım sektörünün daha fazla üretmesi, ihracat yapabilmesi ve piyasalara daha uygun fiyatlarla ürün sunabilmesi için acil olarak yapılmalıdır. Yeni hükümet sisteminde göreve gelecek bakandan ilk talebimiz budur" dedi.

ZOR GÜNLER KAPIDA

Yeni küresel dönemde ticarette korumacığın arttığı ve merkez bankalarının para arzını daralttığı bir ortamla karşı karşıya olduklarını belirten Çandır, Türkiye gibi geleneksel mal ticareti yapan ülkelerin dış ticaretini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Çandır, "Aşırı rekabetçi alanlarda, düşük karla ticaret yapmaya çalışan ihracatçılarımız için zor günler kapıda. Karşılıklı tedbirlerle bu korumacılığın giderek yaygınlaşması halinde, fırsatlar yerine ilave zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Tarım sektörü, bu zorluklarla mücadele etmede ilk sırada gelecektir. Kentimiz tarım sektörü ihracat odaklı bir sektördür. Ürettiğimiz mallar, örtü altı ürünlerinden meyvesine, kesme çiçeğinden tıbbi aromatik bitkisine, zeytinyağından süt ürünlerine geniş bir yelpazede ihracata konu olmaktadır. Dolayısıyla küresel ticarette yaşanmakta olan bu dönüşümü dikkatle takip etmeliyiz" dedi.

ANTALYA YAKLAŞIMI ÖNERİSİ

Antalya'nın dövize bağımlılığının ülke ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan Çandır, şöyle devam etti:

"Bizler ürettiğimiz ve ticaretini yaptığımız malların fiyatlamasını; maliyetlerine göre değil, değişen piyasa koşullarına göre yaparız. Yani katlandığımız maliyetleri, fiyatlara yansıtma gücümüz oldukça zayıf. Önümüzdeki dönemde muhtemel ilave maliyet artışlarına kendimizi şimdiden hazırlamalı ve maliyet kontrolüne odaklanmalıyız. Son iki yıldır bağımlılığımızın hızla arttığı diğer bir konu da finansmana erişim ve onun maliyetidir. Bu konudaki ihtiyaçlarımızı şimdiye kadar sıkça dile getirdim. Hatta 'Antalya Yaklaşımı' önerimiz kapsamında somut taleplerimizi, Türkiye geneline yaygınlaştırarak belirli ölçülerde gerçekleştiren hükümetimize teşekkür ettim. Ancak bugün geldiğimiz noktada ciddi bir finansman maliyetiyle karşı karşıyayız. Fiyatlarımıza bu maliyetleri yansıtmada zorluklar yaşamaktayız. Düşen kar marjları ve uzayan vade süreleri de bu enflasyon ortamında bizleri ayrıca zorlamaktadır."

B1 EXPO DÜZENLENMESİ TALEBİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan İl Müdürlüğü'ne devredilen EXPO 2016 alanında faaliyetlerin başladığını belirten Çandır, "EXPO alanının ziyaretçi sayısının artırılması, uluslararası alandan ziyaretçiler getirilmesi ve sektörel gelişime katkı sağlaması için alanda yeni bir tema ile 6 aylık B1 EXPO düzenlenmesi önerimizi yineliyoruz" dedi.

Çandır'ın konuşmasının ardından gündem dışı konular tartışıldı.

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