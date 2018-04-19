ATB'den Vali Karaloğlu'na ziyaret

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, beraberindeki Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve yönetim kurulu üyeleriyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

ATB Başkanı Ali Çandır ve Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'ye ziyaretinde Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Sayman Üye Cüneyt Doğan ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Simav eşlik etti. Başkan Çandır, ziyarette, seçim dönemini tamamladıklarını belirterek, yeni dönemde de daha fazla çalışıp daha fazla üretmeye devam edeceklerini kaydetti. Kentin ekonomisinin yüzde 30'sinin tarımdan sağlandığına dikkat çeken Çandır, “Tarımın kent ekonomisi için öneminin farkındayız. Tarımın potansiyelini harekete geçirmek için bu dönem çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i bu yıl 24-28 Ekim'de ANFAŞ Fuar Alanı'nda yapacaklarını belirten Ali Çandır, fuar hazırlıklarının başladığını bildirdi. Zeytinpark'ta düzenlenen Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası'yla ilgili bilgi veren Ali Çandır, Vali Karaoğlu'nu turnuvanın final karşılaşmasına davet etti.

YENİ DÖNEMDE BAŞARI DİLEDİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise yeniden seçilen Ali Çandır ve yönetimine başarılar dilerken, Meclis Başkanlığı'na seçilen Erdoğan Ekinci'ye hayırlı olsun dileğinde bulundu. ATB heyetinden, Antalya tarımı ve tarımın ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi alan Vali Karaloğlu, Antalya'nın tarımının dünyaya örnek olduğunu bildirdi. Karaloğlu, tarımın gelişiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

YÖREX ALBÜMÜ HEDİYE

ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Münir Karaloğlu'na fotoğraflarının bulunduğu YÖREX albümü hediye etti. Albümü inceleyen Karaloğlu, Anadolu'nun değerlerini Antalya'da buluşturan YÖREX'in yurtdışına taşınması gerektiğini ifade etti.

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