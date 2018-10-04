ATB Başkanı Şahin Bilgiç'ten buğday ve un fiyat açıklaması

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, son günlerde buğday, un ve ekmek üzerinden spekülatif haberler yapıldığını, doğru bilginin günlük olarak borsada işlem gören alım satım tescillerindeki fiyatlarda görüldüğü gibi 50 kilo bir çuval unun peşin bedelle 90-95 TL aralığında satıldığını söyledi.

Spekülasyonlara önleme adına yazılı açıklama yapan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde buğday, un ve ekmek üzerinden spekülatif haberlerle gerçek olmayan bilgilerin gerçekmiş gibi paylaşıldığına şahit oluyoruz. Buğday ve un alım satım işlemleri günlük olarak borsamızda tescil işlemi görmektedir. Dövizdeki dalgalanmalar bütün ham madde fiyatlarını olumsuz etkilediği gibi unun ham maddesi olan buğdayda da az da olsa fiyat hareketlenmelerine sebep olmuştur. Enerji maliyetleri ve diğer maliyetler buğday ve un fiyatlarına eklendiğinde bugün itibariyle Adana Ticaret Borsası üyesi olan un fabrikalarımızda 50 kilogramlık bir çuval un 90-95 TL arası peşin bedelle satılmaktadır.Sektör paydaşları olarak halkımızı ilgilendiren önemli bir mesele de bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, doğru bilgileri paylaşmak ülkemizin en önemli borsalarının başında gelen Adana Ticaret Borsası’nın asli görevlerinden biridir."



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