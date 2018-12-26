ATB Başkanı Şahin Bilgiç: 2019’dan ümitliyiz

ADANA Ticaret Borsası Başkan Şahin Bilgiç, 2018 yılının dönem dönem sıkıntılı geçtiğini ama 2019 yılından ümitli olduklarını söyledi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış’ın 2018 yılını değerlendirip, 2019 yılının bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle açtığı meclis toplantısında ATB Başkanı Şahin Bilgiç de bir konuş yaptı. Bilginç, "2018 yılına ülke olarak iyi başlanmadı. Dövizdeki dalgalanmalar, ekonomik sıkıntılar, faizlerin yükselişiyle Türkiye ekonomik olarak olumsuz bir dönem yaşadı. 2019 yılında bu sıkıntıların yaşanmaması ümidindeyim. 2018 yılı için bu tespiti yaptık ama kötümser değiliz. Hükümetimizin 2019 yılı için alacağı tedbirlerle bizler bir çok sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bunu inşallah üyelerimiz nezdinde de ülke ekonomisinde de 2019 yılının başından itibaren düzelerek gitmesini diliyorum. Türkiyenin kalkınma hamlesinin devam ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

TARIM STRATEJİK ÖNEM ARZETMEKTEDİR

Çukurova bölgesi için tarımın stratejik önem arzetmesi, tarım ve tarıma dayalı sanayinin daha iyi noktaya gelmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Bilgiç, "Ben tarımı stratejik olarak görüyorum. Türkiye’de tarım gerçekten önemli. Bir sürü sıkıntıya rağmen tarımdan vazgeçecek değiliz. Ülkemizin beslenmesine ve ekonomisine katkı sağlayacak buğdayı, mısırı, pamuğu her halükarda ekmek ve yetiştirmek zorundayız. Yaşadıkları sıkıntıya rağmen direnen üreticilerimizi ben içtenlikle tebrik ediyorum. Üretim devam edecek ki Türkiye kendine yetebilsin. Çünkü her şey dışarıdan alınmayla baş edilemez. İç piyasayı ayağa kaldırıp, canlı tutmalıyız. Bunu yapabilirsek ekonomimiz ayağa kalkar ve güçlü olur" diye konuştu.

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