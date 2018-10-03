ATB Başkanı Çandır'ın enflasyon değerlendirmesi

ANTALYA, () - BATI Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

ATB Başkanı Ali Çandır, geçen ay beklentilerin altında ilan edilen enflasyon rakamlarının birikimli ve gecikmeli etkisi dikkate alındığında, açıklanan tüketici ve üretici enflasyonlarının beklenenden yukarı olmasının şaşırtıcı karşılanmaması gerektiğini söyledi. Eylül ayı için açıklanan aylık yüzde 6.30 ve yıllık yüzde 24.52 tüketici enflasyonu (TÜFE) ile aylık yüzde 10.88 ve yıllık yüzde 46.15 üretici enflasyonun (Yİ-ÜFE) artık gözardı edilemez ölçüde bir enflasyon sarmalına girildiğine işaret eden Başkan Çandır, "Artan maliyetlerin yarattığı fiyat artışları bir taraftan alım gücünü düşürürken diğer taraftan da gelir artırıcı tedbirleri ön plana çıkarmaktadır. Yılbaşından itibaren yaşanacak olan bu gelir artırıcı tedbirler, kamu kaynaklı ilave zamlar ve üreticinin üzerinde biriktirdiği maliyet yükünü yansıtma çabası bir araya geldiğinde özellikle tüketici enflasyonunda yeni yükselmelere neden olacak ve bu döngü bir sarmala dönüşecektir" dedi.

Böyle bir dönemde karar vericilere, iş dünyasına ve vatandaşlara düşen en önemli görevin bu sarmalı kırıcı, doğru ve tutarlı davranışlarda bulunmak olduğunu anlatan Başkan Çandır, "Bu konuda söyleyebileceğim en önemli ilk adım; söylenen, ilan edilen ve yaşanan enflasyonlar arasında gerçekçi bir tutarlılığı yakalamaktır. Ancak böyle bir tespitten sonra sarmalı kırıcı tedbirleri ve davranışları hep birlikte üretip hayata geçirmek mümkün olabilecektir" dedi.

'BÖLGEMİZ ENFLASYONU HALA ÜLKE ORTALAMASINDAN YÜKSEK'

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde enflasyonun yine ülke ortalamasının üzerinde ilan edildiğini kaydeden Ali Çandır, "Aylık yüzde 6.87 ve yıllık yüzde 26.05 olan bölgemiz enflasyonları, uzun bir süredir ülke ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Bölgemiz enflasyonu aylık olarak en yüksek 9. sırada yer alırken, yıllık olarak geçen yıla göre 2 basamak yükselerek 10. sırada yer almıştır" dedi.

Antalya ve enflasyon açısından önemli bir ürün olan domatesin Türkiye genelinde yüzde 35.30 ile en fazla artışın yaşandığı kalem olduğuna değinen Başkan Çandır, "Domates fiyatlarındaki bu hareketliliğin ana sebepleri; mevsimsel geçişin yanı sıra girdi maliyetlerinde yaşanan ciddi yükselişler, ihracat artışı ve verim düşüklüğüdür. Bölgemiz enflasyonun ülkemiz enflasyonun üzerinde gerçekleşmesine neden olan kalemler; yüzde 7.27 ile giyim, yüzde 6.89 ile lokanta ve oteller ile yüzde 8.55 olarak ilan edilen çeşitli hizmetler olmuştur" dedi.

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