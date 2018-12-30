ATB Başkanı Çandır'dan yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB), Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Ekonomide zorlu bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Çandır, özellikle tarım sektörü için iç açıcı bir yıl olmadığını kayldetti. 2019'un barışın, huzurun sağlandığı, üretimin, ticaretin, kazancın, istihdamın arttığı bir yıl olmasını dileyen Çandır, mesajında şunları kaydetti:

“Yeni yıl yeni umutlar, yeni hedefler demek. İş insanları olarak iyi bir yıl geçirmek için çok çalışıyor, çok çabalıyoruz. Daha demokratik, kalkınmış bir ülke hepimizin ortak arzusu. 2019 demokrasi ve ekonomide reform yılı olsun. Geleceğe yönelik iyimserliğimiz, atılacak adımlar, yapılacak reformlarla daha da güçlenecektir. 2019 tarımda seferberliğin başladığı bir yıl olsun. 2019 ortak aklın, uzlaşmanın ve hoşgörünün yılı olsun. 2019'da daha çok gülelim, daha çok düşünelim, daha çok okuyalım, daha çok konuşalım, daha çok yazalım, daha çok sevelim, daha çok sevilelim. Yeni yıl tüm insanlığa sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Verimli ve bereketli bir yıl olsun. 2019 herkese güzellikler getirsin."

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