ATB Başkanı Bilgiç: Mısır üretimine olan talep düşebilir

ADANA,() - ADANA Nişasta sektöründe mısıra olan talebin düşük olmasının, üretimi yapılan mısıra olan talebinde önemli miktarda düşmesine neden olabileceği uyarısında bulunan Adana Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ”Ana hammaddeleri dane mısır olan sektörlere dair belirlenen politikaların tekrar değerlendirilmesi zorunludur” dedi.

Mısır ekim zamanının yaklaştığını hatırlatan ATB Başkanı Şahin Bilgiç şöyle konuştu:

“Çukurova bölgemiz, ülkemiz mısır üretiminin yaklaşık üçte birini üretmektedir. Mısır katma değeri yüksek bir ürün olup, bölgemizde sarı altın olarak anılmaktadır. Yem, beyaz et ve nişastacılık sektörlerinin Çukurova bölgesinde yetişen mısırın önemli kullanıcılarıdır. Hasat dönemlerinde ürün satışı için önemli bir talep oluşturarak, fiyatların uygun seviyelerde gerçekleşmesine katkı sağlayan ve yüksek miktarda alım yapan bu sektörler, bölgemizde tarımsal refahın gelişmesine ve mısır üretiminin artmasına katkı sağlamaktadır. Geçen yıl zaten yarı yarıya düşürülen üretim miktarları sebebiyle Nişasta sektörünün sezondaki talebinin her zamankinden daha düşük olması, bu sene hasat döneminde çiftçimizin arzu ettiği fiyatların oluşmamasının ana sebeplerinden biridir. Bu sektörlerin alacağı her yara bölgemizde üretimi yapılan mısıra olan talebin önemli miktarda düşmesine neden olacaktır."

FOTOĞRAFLI