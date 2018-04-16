Atayurt Okulları’nda 23 Nisan Coşkusu

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()-ESKİŞEHİR’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atayurt Okulları bahçesinde geleneksel “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlendi. Şenliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atayurt Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Yalçın, Kurucu Temsilcisi Ahmet Yalçın, Genel Müdür Hikmet Ertürk ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı açılış konuşmasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Atayurt Okulları’nı kutluyorum” dedi.

Çeşitli Marş ve okul şarkılarının yer aldığı öğrenci koroları büyük beğeni topladı. Türk kültürünü yansıtan geleneksel yarışmalar, etkileyici şiir dinletileri ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise şenliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

2’nci sınıf öğrencilerinin Atatürk’e kendi el yazılarıyla yazdıkları mektuplar balonlarla gökyüzüne bırakıldı ve hep birlikte 10’ncu yıl marşı söylendi. 7’den 70’e herkesin coşkuyla eğlendiği şenlikte 3’üncü sınıf öğrencileri geliri bağışlanmak üzere hazırladıkları bileklik, oyuncak ve kurabiyeleri satışa sundular.

Etkinlikte ayrıca, Atayurt Sağlıklı Yaşam Okulu Projesi kapsamında Kızılay’ın okul bahçesinde kurduğu çadırda veliler kan bağışında bulundu.