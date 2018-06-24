Atay Uslu oyunu kullandı

ANTALYA, () - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

Finike Atatürk İlkokulu 1037 No'lu sandıkta eşi Seyhan Uslu ve çocukları ile birlikte oyunu kullanan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, seçimin hayırlı olmasını diledi. Yoğun geçen bir kampanya sürecini geride bıraktıklarını söyleyen Atay Uslu, “Türkiye tarihinin en kritik seçimi için günlerdir sahadayız. Seçim kampanyamız süresince Antalya'mızı karış karış gezerek hemşerilerimizle buluştuk. Seçimlerin önemini anlattık. Kampanya süresince biz konuştuk. Bugün ise söz de karar da milletimizin. Oyumuzu kullandık. Bundan sonraki süreçte de son sandık açılıncaya kadar görev başındayız. Seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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