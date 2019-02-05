Atatürk’ün Niğde’ye gelişi kutlandı

Ali KADI/NİĞDE,()-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde’ye gelişinin 85'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumun ardından bir konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Niğde’miz için onur ve gurur günü olarak ad ettiğimiz öyle olduğuna inandığımız Osmanlının küllerinden yani 7 düvelin Anadolu’da Türkleri bitirdik dendiği anda kurtuluş savaşında etrafına topladığı silah arkadaşlarıyla yeniden kurtaran Anadolu’yu yeniden vatan yapan ve Osmanlının küllerinden genç bir Cumhuriyet kurarak Türkiye Cumhuriyeti’ni bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelmesi gerçekten onurdur gururdur. Niğdelilerin 85 yıl önce olduğu gibi yine aynı heyecanla aynı gururla toplanması bunun açıkça ifadesidir" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, şeref defterini imzaladı. Düzenlenen tören kapsamında Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI