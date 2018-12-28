Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümü Mamak’ta kutlandı

ANKARA, () - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahabettin Ünal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Atatürk ve Ankara temalı barkovizyon gösterisi ile devam etti. 99 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara’nın milli birlik ve beraberliği temsil ettiğini söyledi. Başkan Akgül, “Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

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