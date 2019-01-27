Atatürk ve Gençlik Yılı etkinliklerini gençler belirledi

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100’üncü yılı olan 2019’u ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ ilan eden Karşıyaka Belediyesi, düzenlenecek etkinlikler için gençlere fikir ve projelerini sordu.

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder’in Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı 1919’un 100’üncü yıl dönümü olan 2019’u, ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ ilan etti. Bu kapsamda 19 Mayıs 2019’a kadar olan 100 günlük süreçte, 100 farklı etkinlik ile ‘1919’ ruhunun yeniden canlandırılacağı duyuruldu. Şubat ve mayıs ayları arasında kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda düzenlenmesi planlanan etkinlikler için de söz gençlere bırakıldı. Karşıyaka Belediyesi, gençlerin ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’na dair fikir ve projelerini paylaşabilmesi için toplantı düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversite ve siyasi partilerin genç temsilcileri katıldı. Gençlerden gelen yelken ve yüzme yarışları, kadın ve gençlik yürüyüşleri, uyuşturucuya yönelik bilgilendirme panelleri ve görme engelliler için kitap okuma seansları 100. Yıl Programı'na alındı.

İZMİR, ()

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