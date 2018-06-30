Atatürk'ün Urla'ya gelişinin yıldönümü kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Urla ilçesini ziyaret edişinin 92. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Tören, Urla Mermerli Çeşme'den kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Urlalılar katıldı. Tören günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunması ve Urla Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri ile son buldu.

Törende konuşan Başkan Uyar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Urla'ya hoş geldin. 92 yıldır biz seni ağırlıyor, biz seni anıyoruz. İyi ki geldin, iyi ki bizim kurucu liderimiz oldun. Biz senin fikirlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve sana bir kez daha söz veriyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı, refahı, huzuru, birlik ve beraberliği için, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için devrimlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya ant içiyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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