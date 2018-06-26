Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 99'ncu yıldönümü kutlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 99'uncu yıldönümü, törenle kutlandı.

Milli mücadele döneminde Atatürk'ün, Amasya'dan Sivas'a geçerken 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıl dönümü nedeniyle kutlama programı yapıldı. Tokat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat için anlamlı bir gün yaşadıklarını belirtti. Atatürk'ün 1919-1930 yılları arasında Tokat'a 6 kez geldiğine dikkat çeken Eroğlu, "Aynı yıl 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde tekrar gelmiştir. Bunun haricinde 1924, 1928 ve 1930 yıllarında da Cumhurbaşkanı iken yine şehrimize geldiğini biliyoruz. Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor ve düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve milli mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkânsızlıklar içerisinde gerçekleşiyor. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır. Gazi Mustafa Kemal'in farklı zamanlarda gerçekleştirdiği yurt gezilerinin araştırılması, hem Kurtuluş Savaşı hem de Cumhuriyet döneminin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. O'nun bu gezilerde verdiği mesajlar, çok iyi bir şekilde algılanmalı ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde mutlaka aktarılmalıdır. Çok kısa bir zamanda çok büyük işler başarabilmenin sırrını bu gezilerde aramak gerek" dedi.

Ardından günün anlamını belirten şiirler okunmasından ardında, Cumhuriyet meydanında hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi gezildi.



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