Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 99'uncu yıldönümü kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 99'uncu yıldönümü 'Sivas'a ve Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 99'uncu yıldönümü nedeniyle Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ile daire müdürleri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Program da Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Törende Valilik adına konuşan Sivas Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Ali Şeker, "Her Anadolu şehri Kurtuluş Savaşı'nda, bağımsızlık mücadelesinin bir okulu olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinin önderi de öğretmeni de Mustafa Kemal Paşa'dır. Bir düşünürümüz diyor ki; 'Hayata iki tip insan gelir gider. bir mezara girenler, iki ansiklopediye girenler. Ansiklopediye girenler de kendi arasında ikiye ayrılır. İyiler ve kötüler. Şüphe yok ki; Mustafa Kemal Paşa, iyilerin baş köşesinde tarihteki yerini almıştır.

Amasya'dan hareket eden ve Tokat'tan geçen Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919'da halk ve askerler tarafından bugün bulunduğumuz yerde coşkuyla karşılanır. Sivas'ta yanan bağımsızlık meşalesi, Anadolu'nun her köşesine ışık saçacaktır. Sultan şehir, üzerine yüreğinden başka muska takmadan bu onurlu görevi icra edecektir" dedi.

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