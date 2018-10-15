Atatürk'ün özel eşyaları sergilenecek

İZMİR'de 19 Ekim'de açılacak Atatürk sergisinde birçok obje ve bir kısmı daha önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alacak.

"Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal" isimli sergide Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış fotoğrafları, kullandığı kahve fincanları, Atatürk kapaklı Time Dergisi, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı gaz lambaları ve çeşitli kıyafetleri ile birçok farklı obje yer alacak. Sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazışmaları, o döneme ait gazeteler, dergiler başta olmak üzere çok sayıda objeden oluşuyor. Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı. İzmir'de 2015 yılında kurulan Folkart Gallery'de 19 Ekim'de açılacak sergi, 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

İZMİR, ()

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