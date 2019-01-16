Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yılı kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı.

Devlet Demir Yolları (DDY) Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen tören Atatürk'ün temsili karşılanmasıyla başladı. Siren çalarak gara gelen trenin vagonundan inen izciler, Vali Ömer Faruk Coşkun'a Türk Bayrağı'nı teslim etti. Bu sırada Osmaniye Belediyesi tarafından 21 pare top atışı yapıldı. Havanın yağışlı olması nedeniyle halk oyunları, mehter gösterisi ve kortej yürüyüşü iptal edildi. Devamında, Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından şeref defteri imzalandı. Kutlama programı Cebelibereket Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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