Atatürk'ün Kuşadası'na gelişinin 95'inci yılı kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelişinin 95'nci yıldönümü, durup kenti izlediği Gazibeğendi Tepesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'nı ziyaretinin 95'nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk'ün ilçeye gelişinde durup Kuşadası'nı izlediği için ismi Gazibeğendi tepesi olan noktada yapılan törenlere; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Aykut Kuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, kamu kurumve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Başkan Kayalı, "Kuşadalılar Atatürk'ün durduğu bu tepeye, o günden bu yana 'Gazibeğendi' diyor. Bu anma ve etkinliklerdeki amaç, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü genç nesillere anlatmak, bu ülke için yaptıklarının önemini bir kez daha vurgulamaktır. Atatürkçülük demek demokrasiyi, cumhuriyeti savunmak demektir. Mevkisi, kıdemi ne olursa olsun çok çalışmak, Türkiye Cumhuriyet'ini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" dedi.

Kaymakamı Yücel ise, "Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vasıtasıyla sonsuza kadar yaşatılacak" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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