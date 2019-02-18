Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin yıl dönümü kutlandı

ALANYA, () - ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı.

İskele bölgesinde Kızılkule önünde düzenlenen kutlamalara Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde İskele'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda Atatürk'le ilgili şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 84. yıl dönümünü kutluyoruz. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Alanya, tarihte bugün Atatürk'ün şehrimizi ziyaretiyle şereflenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman kenti Alanya'mızı her konuda daha ileriye taşımak için kentimizin şanlı tarihine yakışır şekilde var gücümüzle hizmet ediyoruz. Alanya olarak Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmak, Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyeti yaşatmak için birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI