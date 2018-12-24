Atatürk Gösteri Merkezi, Hadise konseriyle açılıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Çukurova’nın en büyük gösteri merkezi olan Atatürk Gösteri Merkezi, ünlü sanatçı Hadise ve Ali Kınık'ın konseriyle perşembe günü açılacak.

Çukurova’da iddialı projelerden biri olan 15 bin kişilik Atatürk Gösteri Merkezi’ni açmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can,"Mega projemiz olan 15 bin kişilik Atatürk Gösteri Merkezi’mizde sona yaklaştık. Tarsus’a marka değeri kazandıracak olan bu projemizi yeni yıla girmeden hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. 7538 kişilik oturma kapasiteli, içi ve dışıyla beraber toplam 15 bin kişiye hitap edecek olan Atatürk Gösteri Merkezi'ni, 27 Aralık perşembe günü Ali Kınık ve Hadise konseri ile hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Açılışa bütün hemşerilerimiz davetlidir. Şehrimiz modern bir gösteri merkezine kavuştu. Çukurova bölgesinde de örnek oldu. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.



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