Atatürk Devlet Hastanesi'ne GETAT merkezi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Atatürk Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesi törenle açıldı. METAT ünitesinde 'ozon' ve 'mezoterapi' uygulamaları hizmeti verilecek.

GETAT ünitesinin açılış kurdelesini Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç, ünite sorumlusu Uzm. Dr. Özer Bolat, görev yapan Dr. Gülçin Yasa, Uzm Dr. Özgür Bilgin Ayoğlu, Uzm. Dr. Engin Keskin birlikte kesti.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, hastaneye ve hastalara kazandırılan yeni ünitede, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından 'ozon ve mezoterapi' uygulaması hizmeti verileceğini kaydetti. Hastanede halen kupa ve apiterapi uygulamalarının da yapıldığını ifade eden Hülür, Sağlık Bakanlığı'nca 2014 yılında çıkarılan mevzuat ve yönetmenlik gereği sertifikası olmayan hekim dışı kişilerin geleneksel tıp uygulaması yapamayacağını hatırlattı.

Bu uygulamaları yapacak hekimlerin de eğitimlerini tamamlayıp sertifika aldıktan sonra uygulama yapabileceğini anlatan Ünal Hülür, Antalya Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Alanya Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi'nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması hizmetlerinin verildiğini aktardı.

Antalya'nın bu konuda eğitim merkezi olduğuna işaret eden Ünal Hülür, "Birçok ilden hekimler eğitim için Antalya'ya geliyor, eğitim alıyor, sertifikalarıyla görev yaptıkları hastane ve kliniklerde çalışabiliyor" dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde başlatılan ozon uygulamasının hizmet bedelinin piyasaya oranla çok düşük olduğunu, her seans için hastanın 50-75 TL arasında ücret ödeyeceğini de kaydeden İl Sağlık Müdürü Hülür, Bakanlığın bu uygulamaları sosyal güvenlik kapsamına alınması için çalışma başlattığını da ifade etti.

Ünitede görev yapan doktorlar ozon ve mezoterapi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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