Atatürk çocukları engel tanımıyor

İZMİR'in Balçova ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Gösterilere tekerlekli sandalyesi ile katılan Eda Yılmaz'ın Atatürk Çocukları şarkısını söylerken ayağı kalkması herkesi duygulandırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da coşkuyla kutlandı. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından Ertuğrul Gazi İlkokulu'ndaki program başladı. Okunan şiirlerin ardından 23 Nisan nedeniyle okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Balçova Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya tarafından verildi. Sınıf arkadaşları ile birlikte gösterilere katılan Ertuğrul Gazi İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinden Eda Yılmaz'ın Atatürk Çocukları isimli şarkıyı seslendirirken tekerlekli sandalyesinde ayağı kalkması herkesi duygulandırdı. Özel öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı.

Gösterilerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı üyeleri, çocuklara kitap ve balon dağıttı. CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya öğrencilerle fotoğraf çekerek, bayramlarını kutladı. Etkinliğin ardından çocuklar İzmir Marşı eşliğinde balonları gökyüzüne bıraktı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI