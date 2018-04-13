Atatürk, Aliağa'ya gelişinin 84. yılında anıldı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi, yurt seyahatleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Aliağa ilçesine gelişinin 84. yılında Ata'yı andı.

Atatürk İlkokulu önünde gerçekleştirilen Atatürk'ün Aliağa'ya gelişinin 84. yıldönümü anma etkinliğine; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi Başkanı Erol Ertürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, CHP'li Aliağa Belediye Meclis Üyeleri, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü, Yazar Cevat Yıldırım ve Aliağalı vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 1920 ve 1930'lu yıllara ait Atatürk'ün yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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