Atalay'dan Feyzioğlu'nun teklifine destek

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, dava şartı haline gelmiş iş uyuşmazlıkları arabuluculuk görüşmelerinde işçilere barolardan avukat tayin edilmesi teklifine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan destek geldi.TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkan Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dava şartı haline gelmiş iş uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamalarında bir takım sıkıntıların başladığını ifade eden Feyzioğlu, bu durumun artarak devam ettiğini söyledi. Avukatlar olarak baroların bu sıkıntılarını önleyerek emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacaklarını kaydeden Feyzioğlu, şunları söyledi:"Devletimizi yönetenlerden talebimiz şudur; Bir işçi kardeşimiz işçi alacağını alabilmek için arabulucuya gittiğinde ve ‘avukatım yok’ dediğinde maddi durum araştırması yapılmaksızın baronun kendisine avukat tayin etmesini talep ediyoruz. Çünkü işçi, patronun karşısında patronun mali müşavirlerinin, avukatlarının karşısında dezavantajlı. Bu dezavantajlı durumu dengeleyebilmemiz için bizim işçi kardeşimizin arkasına avukatın ve baronun gücünü koymamız lazım. İşçi arabulucuya müracaat ettiğinde, ‘avukatım yok’ demesi halinde tıpkı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gibi avukat göndermek istiyoruz. Şu taahhütte de bulunuyoruz. Göndereceğimiz avukat meslektaşımız, arabuluculuk taraf vekilliği ve işçi alacağının nasıl hesaplanacağını da bilecek. Bunu taahhüt ediyoruz. Bunun kaynağının da devletimizde olduğunu biliyoruz. Herhangi bir fondan bize küçük bir kaynak aktarıldığında tüm işçilerimizi baronun hukuk güvencesine alırız."'GÜCÜMÜZ NEYSE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'İlgili sistemde sıkıntıların devam ettiğini belirten Ergün Atalay ise, "İşçi, dünya var olduğundan beri patronların karşısında dezavantajlı. Altını kalın harflerle çizmek lazım. Dediğiniz makul, mantıklı, kabul edilebilir, işçinin lehine olan bir teklif. Biz burada gücümüz neyse katkı sağlayacağız. Çünkü burada avukatın bir çıkarı yok. Öte yandan bu işi yapacak olan hukukçularımız da var" diye konuştu.

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