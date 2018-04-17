Atakum zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

SAMSUN, () - SAMSUN'un Atakum ilçesindeki dilencilerin sayısında artış gözlemlediklerini belirten Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde duygu sömürüsü ve haksız kazanca müsaade etmiyoruz" dedi.

Atakum ilçesinde artan dilencilere karşı kapsamlı bir mücadele başlattıklarını söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, Zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada olduğunu ve dilencilere göz açtırmadığını dile getirdi. Vatandaşları duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere karşı dikkatli olmaya davet eden Türk, "Haksız kazanç elde edebilmek adına vatandaşlarımızın duygularını sömüren dilencilere Atakum ilçesinde asla yer yok. Hemşerilerimizin yardımseverliğini kullanarak ihtiyacı olmamasına rağmen dilenen ve bunu bir meslek haline getirenler var. Kimisinin elinde sahte sağlık raporları, kiminin de uydurma hikayeleri var. Yardımsever halkımız dilencilerin haline üzülüyor, acıyor ve cebindeki parayı paylaşıyor. Ama dilenciler, her gün binlerce insandan para alıyor ve yakaladığımız dilencilerin üzerlerinde en az bir işçinin bir aylık maaşı çıkıyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını, kesinlikle duygularının sömürülmesine izin vermemelerini istiyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar ve ekiplerin tespiti üzerine yakaladığımız dilencilere, yetkimiz çerçevesinde cezai işlem yapıyoruz" diye konuştu.

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