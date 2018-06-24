Atakum Belediye Başkanı Taşçı oyunu kullandı

SAMSUN, () - ATAKUM Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için oyunu ailesiyle birlikte kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oyunu Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulunda ailesiyle birlikte kullananan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Milletçe şahlanışımız için oyumuzu kullandık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. Sandık başına eşi ve çocuklarıyla birlikte giden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Çocuklarımızın geleceği için, lider ülke Türkiye için önemli bir seçim. Kulandığımız oylarla ülkemizin istikrarı ve şahlanışı, bu seçimin ardından daha da kuvvetli bir şekilde devam edecek. Halkımıza, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, gerçekleşen seçimlerin, sonuçları itibariyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI