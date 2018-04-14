Ata'nın Bergama'ya gelişinin yıl dönümünde fotoğraf sergisi

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in Bergama ilçesine gelişinin 84'üncü yıldönümünde, işadamı-yazar Hanri Benazus'un Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı.

Bergama Atatürkçü Düşünce Derneği, Bergama Belediyesi'nin katkılarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya gelişinin 84'üncü yıldönümünde etkinlik düzenlendi. Hanri Benazus'a ait Atatürk fotoğrafları, Bergama Kültür Merkezi BerKM'de sergilendi. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mehmet Nuri Toker, Garnizon Komutanı Tank Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Ceylan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Başkan Gönenç, "Bu sergi İzmirli sanayici, girişimci, yazar Hanri Benazus'un arşivinden derlenen bir sergi. Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte Hanri Bey'e rica ettik. İnanılmaz yoğun kendisi. Verdiği konferanslarla, açtığı sergilerle Türkiye'yi bir uçtan bir uca dolaşıyor. Ama bize söz verdi. 14 Eylül Bergama'nın kurtuluşunda bizlerle beraber olacak" dedi.

Hanri Benazus'un Atatürk ile olan anısını anlatan Başkan Gönenç, "1937'de Atatürk, Nazilli'de Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılışına geliyor. Oradan da Aydın'ın Ortaklar beldesine geçiyor. O zamanlar burası 40 haneli bir köy. Hanri Benazus'ta 7 yaşında küçük bir çocuk. Sofra kuruluyor. Hanri Benazus da hemen o sofrada bulunan Atatürk'ün leblebilerinden yemeye başlıyor. Hatta leblebileri bitiriyor. Çağırıyor kendisini. Adını soruyor. O'da Hanri diyor. Sayın Hanri Benazus o an için; 'Atatürk bana niye senin adın Ahmet, Mehmet, Mustafa değil demedi. Hanri adını hiç yadırgamadı. İşte ben o gün Türk oldum, o gün Atatürk'e hayran oldum' diyor. Daha sonra 17 yaşından itibaren Atatürk'ün fotoğraflarını toplamaya başlamış. Bugün 5 bin adet ile dünyanın en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip" dedi.

Konuşmanın ardından ise açılışta bulunan toplulukla birlikte sergideki fotoğraflar gezildi.

BERGAMA (İzmir), ()

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