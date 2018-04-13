Ata'nın Bergama'ya gelişinin 84'üncü yıl dönümü kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında 13 Nisan 1934'te İzmir'in Bergama ilçesine gelişinin 84'ünci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya gelişinin 84'üncü yıl dönümü için ilk olarak Bergama Kaymakamlığı önünde kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla tören başladı. Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Garnizon Komutanı Tank Albay Murat Sağlık ve Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, anıta çelenk bıraktı. Tören daha sonra Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törene protokolün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜLKENİN EKONOMİK KALKINMASINA YÖN VERDİ

Konuşma yapan Başkan Gönenç, "84 yıl önce sabah saatlerinde Ulu Önderimiz Bergama'ya gelmişti. İlçe stadımızın olduğu yerde Bergamalılar O'nu coşkuyla karşıladılar. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bergama'ya ziyareti çok olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. O sadece savaş kazanmış bir kahraman olarak değil karanlığı, cehaleti yenen başöğretmen, yaptığı devrimlerle büyük lider olarak, ‘Köylü Milletin Efendisidir' diyen bir politikacı olarak karşılandı. Yine cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından Alpullu, Uşak, Turhal şeker fabrikalarını kuran, Paşabahçe'yi, Etibank'ı, Sümerbank'ı, Karabük Demirçelik'i kurarak ülkenin ekonomik kalkınmasına start veren bir devlet adamı, bir iktisatçı olarak burada halkımız tarafından karşılandı. Ankara'da fişek fabrikasını, Beşiktaş'ta Nuri Demirağ uçak fabrikasını, Kırıkkale'de top, tüfek, mermi fabrikasını kuran bir başkomutan olarak burada karşılandı. Türk Dil Kurumu'nu kuran gerçek bir Türk Milliyetçisi olarak burada halkıyla kucaklaştı. Anadolu'nun o eşsiz kültürünü, halk türkülerini, Anadolu'nun geleneğini kayda geçiren büyük bir kültür adamı olarak, Ahmet Adnan Saygun gibi, Cemal Reşit Rey gibi ve cumhuriyetin ilk piyanistlerinden Bergamalı Emine Bihter Çelebi gibi değerleri yurt dışına götürüp onları birer cumhuriyet sanatçısı olarak ülkeye dönmesini sağlayan büyük bir sanat adamı olarak burada karşılandı" dedi.

Konuşmanın ardından 80.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencisi Türkü Sönmez "Atatürk" adlı şiiri okudu. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan söz korosu dinlenildi. Bergama Kılıç Kalkan Ekibinin gösterisi beğeni ile izlendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Törenler Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Çocuk Korosu'nun Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konseri ve Bergama Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

BERGAMA (İzmir), ()

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