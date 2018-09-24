Ata Mahallesi’nde park ve lokal açılışı gerçekleştirildi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata Mahallesi’nde Atapark ve İkinci Bahar Lokali’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı. Yenimahalle’nin en hızlı gelişen mahallesinin Ata Mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yaşar, “Bizim hizmet anlayışımızda her mahallemize eşit hizmet vardır. Ata Mahallesi en uzak mahallelerimizden biri olmasına rağmen gelişmeye en müsait bölgemiz biz de alt ve üst yapıyı destekleyerek bu gelişmeye destek olduk. Gözden ıraktı ama gönlümüzde en gözde mahallelerimizden biri” dedi.

Mahallesi adına Başkan Yaşar’a teşekkür eden Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan da Yaşar’a çiçek takdim ederek, “Başkan Fethi Yaşar’ın göreve başladığı günden beri mahallemize göstermiş olduğu katkılar ortadadır. Ata Mahallesi adına yakışır bir mahalle olma yolunda ilerlemektedir. Bu yolda Başkan Yaşar’ın hizmetlerine şahitlik ediyoruz. Daha nice hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Kendisine minnettarız” diye konuştu.

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