Ata'dan Ana'ya koşacaklar

KARŞIYAKA Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, 80. ölüm yılında geleneksel 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' ile anacak. 4 Kasım Pazar sabahı, Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım Kabri arasında gerçekleşecek koşu için kayıtlar başladı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu', bu yıl 25'inci kez Atatürk sevdalılarını Karşıyaka'da buluşturacak. Spora büyük önem veren Atatürk ve O'nu Türk milletine kazandıran annesi Zübeyde Hanım anısına düzenlenen etkinlik, 4 Kasım Pazar günü saat 09.00'da gerçekleşecek. Anayasa Meydanı'nda bir araya gelecek katılımcılar, toplam 4 bin 200 metrelik mesafeyi koşarak Zübeyde Hanım'ın kabrine ulaşacak.

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10 yaş ve üzeri herkese açık olan koşuda; 'aile' ve engelliler için 'tekerlekli sandalyeli' ile 'sandalyesiz' kategorileri de olacak. Organizasyona katılmak isteyenler, 3 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na ve 'www.karsiyaka.bel.tr' internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Etkinliğe ilişkin 0232 367 00 60 ve 0549 522 02 27 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ata'mızı ve en değerli emanetimiz olan annesi Zübeyde Hanım'ı, bir kez daha bize yakışan şekilde anacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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