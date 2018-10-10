Ata Anı Evi'ne İZSİAD ziyareti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ziyarete açıldığı günden bu yana Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan eşyaların ve tarihi belgelerin sergilendiği, zafere giden yoldaki zorlukların belgesellerle anlatıldığı Ata Anı Evi bu sefer de İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu öncesi kente ilk kez baktığı nokta olan Belkahve'de hayata geçirilen Ata Anı Evi, İzmirlilerden ilgi görüyor. Bornova Belediyesi'nce tarihe yakışır şekilde yenilenerek 9 Eylül 2016 tarihinde hizmete açılan Ata Anı Evi'ni ziyaret edenler tarihe yolculuk yapıyor. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan ve en çok çocukların ilgi gösterdiği Ata Anı Evi'ni onbinlerce kişi ziyaret etti.

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği de son yönetim kurulu toplantısını Ata Anı Evi'nde yaptı. Kurtuluş Savaşı yıllarının ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi'nde Türk süvari birliklerinin İzmir'e girişi sırasında dikilen Kuvayi Milliye dönemi Türk Bayrağı, dürbünü, kalpağı ile Türk subay kılıcı, süngüleri, tüfeği, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantası gibi işgal yıllarına ait eserleri görerek bilgi alan İZSİAD yönetim kurulu üyeleri İzmir'e böyle bir eser kazandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, "Kurtuluş Savaşı ve İzmir'in kurtuluş günüyle ilgili hafızalarımızı tazeleyelim dedik ve yönetim kurulu toplantımızı Ata Anı Evi'nde yaptık. Tüylerimizi ürperten tarihi eşyaların sergilendiği Ata Anı Evi'ni ülkemize kazandıran Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve ekibine, ayrıca burada sergilenen bazı eserleri bağışlayanlara sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI