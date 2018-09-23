Aşure kazanları kardeşlik için kaynadı

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Makedonya ve Kosova’da 12 bin kişiye aşure dağıtıldı. Üsküp ve Priştine şehirlerinde düzenlenen etkinlikler sadece Müslümanları değil farklı dinlere mensup bölge halklarını da bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Balkan ülkelerinde düzenlediği aşure etkinliklerinin 13.’sü gerçekleşti. Bu yıl 4 ülkede organize edilen aşure programlarının ilk durağı, Makedonya’nın Üsküp şehri oldu. Muratpaşa Camii önünde kurulan stantta, Müslümanların yanı sıra Tarihi Türk Çarşısı’nı ziyaret eden bölge halklarına da aşure ikramında bulunuldu. Üsküp’ün 5 farklı noktasında benzer uygulamalar yapıldı. Buralarda da stantları ziyaret eden 10 bini kişi, Büyükşehir Belediyesi’nin Muharrem Ayı nedeniyle sağladığı bu ayrıcalıklı hizmetten yararlandı. Aşure programlarının ikincisi ise Kosova’nın Priştine şehrinde yapıldı. Fatih Camii önünde ve şehrin farklı bölgelerinde kurulan stantlarda 2 bini aşkın ziyaretçiye aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Balkan ülkelerindeki aşure etkinlikleri kapsamında Arnavutluk ve Yunanistan’da da benzer programlar gerçekleştirileceği ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde 2 bin 500, Arnavutluk’in Tiran şehrinde de yine 2 bin 500 kişiye aşure ikram edileceği kaydedildi.